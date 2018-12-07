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«Нечего всех расчёсывать под одну гребёнку»: о типичном коррупционере

Наука

Для чего прокуратуре понадобилось составлять портрет типичного коррупционера?

«Нечего всех расчёсывать под одну гребёнку»: о типичном коррупционере
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Коррупционер

Москва, 7 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаила Гундарина смутило иследование социального портрета коррупционера, проведенного в Генпрокуратуре РФ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM приведённое начальником Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александром Куренным описание пассивного коррупционера, а также портрета тех, кто эти взятки дает, он, в частности, отметил:

«Всегда смущает расширительное понимание коррупции. Дескать, коррупционеры все поголовно, особенно энергичные и талантливые люди в самом расцвете сил. И коррупция не только во взятках, но и на выборах, и в тарифах, и в самой системе.

Этакий анархизм: разрушить все до основания, и только тогда коррупция погибнет! Ну, а на самом деле в таких рассуждениях мысль иная, очень вредная: коррупцию не победить, она вездесуща и бессмертна. А раз так, то каждый прямо обязан стать коррупционером, а может быть, и является таковым, сам не зная.

На самом деле, коррупционеров нужно ловить и наказывать. Создавать нетерпимую к коррупции атмосферу. Добиваться прозрачности траты бюджетных средств. И так далее — рецептов множество. Но главное — помнить, что большинство из нас — не такие, мы ни к активным, ни, прости Господи, пассивным коррупционерам не принадлежим. И нечего всех расчёсывать под одну гребёнку».

Напомним, составляя социальный портрет коррупционера, исследователи из Генпрокуратуры РФ пришли к выводу, что теми, кто берёт взятки, чаще всего становятся мужчины старше 40 лет, которые не злоупотребляют алкоголем и не склонны к нарушению общественного порядка. Из других качеств пассивного коррупционера в исследовании указаны коммуникабельность, стрессоустойчивость, высшее образование и семейные узы.

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Коррупция и борьба с ней
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