В московском технопарке «Строгино» создали кровоостанавливающий порошок

Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве специалисты технопарка «Строгино» создали порошок, останавливающий за три минуты даже сильное кровотечение. Об этом 7 декабря сообщает официальный портал мэра Москвы.

Средство создано на основе хитозана. Это вещество содержится в панцире ракообразных — креветок, лангустов, омаров. Контактируя с кровью, оно превращается в гель, тем самым препятствует кровотечению.

«Хитозан — это гипоаллергенное вещество, обладающее антибактериальными свойствами», — отмечается в сообщении.

В комплекте вместе с порошком идут бинты. Нужно нанести препарат на рану, наложить повязку и надавить на поврежденный участок.

Указано, что данным средством можно пользоваться самостоятельно, причём даже на месте происшествия.