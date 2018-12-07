Исследователи отмечают дегуманизацию научно-технического процесса

Казань, , 07:56 — REGNUM Заметную дегуманизацию и дегуманитаризацию научно-технического процесса, его отчуждение от нужд и интересов людей, человечества в целом отметили участники проходившего в Москве круглого стола «Приоритеты развития социальных и гуманитарных наук в РФ», сообщила пресс-служба Казанского федерального университета.

Мероприятие организовано Институтом всеобщей истории РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования. На нём учёные рассмотрели перспективные направления развития социально-гуманитарных наук и пути повышения их научно-практической значимости в современной России. В работе круглого стола приняли участие 33 человека, представляющие 13 городов России, в том числе пять академических институтов и 17 вузов.

Собравшиеся отметили, что дегуманизация НТП происходит на фоне растущего спроса на социально-гуманитарные знания и их практические инструменты — гуманитарные технологии в различных областях современного мирового развития. Также они указали на снижение возможностей человека определять и контролировать результаты научно-технологического развития, и на тенденцию к снижению востребованности гуманитарного знания и формируемых им профессиональных компетенций в современной России. Ситуацию нужно кардинально менять, убеждены участники круглого стола.

По итогам круглого стола была принята резолюция. В ней участники мероприятия отметили необходимость разработки Концепции гуманитарно-технологического развития РФ в качестве одного из главных направлений реализации национального проекта «Наука» и Программы фундаментальных научных исследований РФ. Также, по их мнению, требуется включение в паспорт проекта «Наука» гуманитарных технологий в качестве одной из приоритетных сфер планируемого развития научной и научно-производственной кооперации, организация научно-образовательных центров международного уровня на базе интеграции университетов и научных организаций.

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