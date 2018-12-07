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Около 200 учёных принимают участие в энергетической конференции в Воронеже

Наука

Участники мероприятия обсуждают проблемы и перспективы развития водородных технологий, интеллектуальные устройства для атомной энергетики, энергосбережение в зданиях

Воронеж, 7 декабря 2018, 07:33 — REGNUM  Международная конференция «Альтернативная и интеллектуальная энергетика» стартовала в бизнес-инкубаторе Воронежского опорного университета (ВГТУ). В мероприятии участвуют около 200 специалистов из России и зарубежных стран, сообщила пресс-служба вуза.

Организаторами научного мероприятия выступают Воронежский государственный технический университет, Академия инженерных наук имени А. М. Прохорова, АО «Корпорация НПО «РИФ». Конференция проводится в Воронеже впервые.

Открывая конференцию, проректор по научной работе ВГТУ Игорь Дроздов отметил, что современная экономика требует новых перспективных идей и что перед учёными стоит задача перейти на современный уровень в развитии энергетики. По его словам, участники мероприятия обсудят организационные и управленческие проблемы, а также вопросы конкретного применения различных энергоустановок в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве.

На пленарном заседании были представлены доклады о проблемах и перспективах развития водородных технологий, интеллектуальных устройствах на ПАВ для атомной энергетики, энергосбережении в зданиях, создании мембран глубокой очистки водорода, интеллектуализации управления объектами ядерной энергетики.

Работа конференции продолжилась в секциях: «Альтернативная энергетика и экология», «Моделирование в энергетических системах», «Функциональные материалы для альтернативной энергетики», «Энергосберегающие технологии, системы, материалы».

Мероприятие завершится 8 декабря. По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов, индексируемый в базах Web of Science, EI (Citation and Compendex), CNKI Scholar.

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Энергетика
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