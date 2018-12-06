Учёные заявили об успешной пересадке сердца свиньи бабуинам

Берлин, , 15:32 — REGNUM Учёные из Германии и США заявили об успешной пересадке сердца свиньи нескольким бабуинам. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные успешно пересадили «очеловеченное» сердце в тело бабуина, заменив оригинальный орган. При этом сердце было предварительно изменено при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9.

При этом исследователи использовали лекарства, понижающие артериальное давление и блокирующие рост клеток сердца. Это позволило бабуинам прожить более 180 дней до завершения эксперимента.

Отмечается, что сердце хорошо прижилось, и в нём не возникало тромбов и других патологических изменений. Кроме того, животные не испытывали проблем с иммунитетом и работой других органов.

Читайте также: Учёные разработали искусственную сердечную ткань для тестирования лекарств