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Учёные заявили об успешной пересадке сердца свиньи бабуинам

Наука

Сердце хорошо прижилось, и в нём не возникало тромбов и других патологических изменений

Берлин, 6 декабря 2018, 15:32 — REGNUM  Учёные из Германии и США заявили об успешной пересадке сердца свиньи нескольким бабуинам. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные успешно пересадили «очеловеченное» сердце в тело бабуина, заменив оригинальный орган. При этом сердце было предварительно изменено при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9.

При этом исследователи использовали лекарства, понижающие артериальное давление и блокирующие рост клеток сердца. Это позволило бабуинам прожить более 180 дней до завершения эксперимента.

Отмечается, что сердце хорошо прижилось, и в нём не возникало тромбов и других патологических изменений. Кроме того, животные не испытывали проблем с иммунитетом и работой других органов.

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Научные исследования
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