В Иркутской области провели первую операцию по пересадке печени

Иркутск, , 12:37 — REGNUM В ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» впервые прошла операция по пересадке печени. По данным сайта регионального правительства, она была выполнена медицинской бригадой, состоявшей из 15 специалистов, и длилась 12 часов. В этой сложной работе медикам помогали эксперты: заместитель главного врача по хирургической помощи Новосибирской областной больницы, кандидат медицинских наук Иван Поршенников, главный внештатный специалист-трансплантолог министерства здравоохранения Новосибирской области Александр Быков и врач анестезиолог-реаниматолог Александр Белобородов.

Как пояснил главный врач больницы Петр Дудин, печень, а также некоторые другие органы, были получены от донора, скончавшегося от массивного двухполушарного кровоизлияния в головной мозг.

«Печень и две почки были трансплантированы трем пациентам, состоявшим в листе ожидания на трансплантацию, с терминальными (неизлечимыми) стадиями заболеваний. Печень была пересажена 37-летнему мужчине. Сейчас состояние больных соответствует тяжести оперативного вмешательства, им проводится все необходимое лечение», — отметил главврач.

Напомним, в Приангарье потребность в различных видах трансплантации достаточно велика. Только заместительную почечную терапию получают около 800 пациентов, в листе ожидания на пересадку почки состоят более 40 человек.

В октябре 2018 года министерство здравоохранения Иркутской области разработало и приняло «дорожную карту» по развитию трансплантации органов и тканей человека на территории Иркутской области на период с 2018 по 2020 годы. В соответствии с этим документом, на базе ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» планируется открыть региональный центр координации органного донорства.

«Сегодня благодаря вам тяжелобольные люди получают надежду на жизнь. Спасибо большое за то, что вы сделали! Я понимаю, насколько это было трудно, ведь обратного пути в этом случае нет. И как важно не совершать ошибок на этапах операции», — отметил иркутский губернатор Сергей Левченко в ходе личной встречи с коллективом медиков.

Также известно, что глава региона поручил подготовить предложения о поощрении медиков, выполнивших такое сложное оперативное вмешательство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане первый пациент с пересаженной печенью был выписан из стационара в марте 2018 года. Известно, что операцию, которая длилась 15 часов, проводили специалисты научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.

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