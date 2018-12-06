В ТГУ разработали способ прогнозирования рецидивов туберкулеза

Томск, , 12:26 — REGNUM В Томском государственном университете (ТГУ) разработан новый подход к выявлению лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких. Применение компьютерной модели позволит с высокой точностью определять таких пациентов, сообщает 6 декабря пресс-служба вуза.

«Исследователи создали компьютерную модель, которая прошла машинное обучение и может с точностью более 95% определять пациентов группы риска», — говорится в сообщении.

В разработке участвовали врачи-фтизиатры. Ученые получили базу данных 850 больных, где содержались и сведения о рецидивах. Посредством машинного обучения на основе клинических показателей построили прогнозную модель, точность которой в отдельных случаях достигала почти 100%.

В ТГУ отметили, что для победы над туберкулезом к 2030 году нужны методы методы ранней диагностики и эффективной терапии заболевания. При этом в последние годы в России выросла доля пациентов с лекарственной устойчивостью. По данным ВОЗ, в 2016 году туберкулез выявили у 10 млн человек во всем мире.

Читайте также:

В ТГУ разработают модель регулирования использования генетических данных

Учёные Томского университета изучат трансформацию экосистем Оби