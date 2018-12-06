Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Учёные предположили, что ихтиозавры могли быть теплокровными

Наука

В найденных останках ихтиозавра сохранился не только скелет, но и фрагменты мягких тканей, в том числе подкожного жира

Учёные предположили, что ихтиозавры могли быть теплокровными
Vadim Indeikin
Ихтиозавр

Лунд, Швеция, 6 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  Учёные из Швеции выдвинули гипотезу, что ихтиозавры могли быть теплокровными. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные описали окаменелости стеноптеригия, одного из видов ихтиозавров, обитавшего в юрском периоде около 180 млн лет назад. В найденных останках сохранился не только скелет, но и фрагменты мягких тканей.

Авторы исследования смогли определить элементный состав мягких тканей, в которых сохранились остатки кожи и подкожного жира.

По мнению учёных, наличие подкожного жира может говорить о том, что эти животные были теплокровными. Так, например, современным китообразным жир помогает сохранять тепло, поддерживать плавучесть, а также служит резервом, который можно использовать в случае отсутствия пищи.

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Научные исследования
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