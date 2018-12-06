Учёные из Тюмени разработали устройство для выявления заболеваний крови

Тюмень, , 11:40 — REGNUM Установку, позволяющую оценивать функциональное состояние эритроцитов в норме и патологии и тем самым выявлять заболевания крови, разработали студентки Института биологии Тюменского государственного университета. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Деформабельность и способность к обратимой деформации позволяет эритроцитам проникать в сосуды разного диаметра. Среди современных методов оценки деформабельности можно выделить лазерную дифрактометрию, которая направлена на наблюдении дифракционных картин, возникающих при рассеянии лазерного пучка.

Разработанная в ТюмГУ установка реализует принципиально новый способ оценки реологических характеристик крови с применением поляриметрических методов.

«Мы обнаружили эффект вращения плоскости поляризации плоскополяризованного света эритроцитами теплокровных, деформируемыми сдвиговым потоком. — рассказывает доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных Алексей Белкин. — С изменением линейных размеров эритроцитов увеличивается интенсивность плоскополяризованного луча света — лазера, чья плоскость поляризации поворачивается при прохождении через исследуемый образец эритроцитов. Выявлена прямая зависимость между изменением интенсивности плоскополяризованного света и степенью деформации эритроцитов теплокровных».

В установке используется явление вращения плоскости поляризации плоскополяризованного света оптически активными веществами. Луч лазера, направленный на поляризатор, становится плоскополяризованным. В отличие от естественного, электромагнитные колебания плоскополяризованного света распространяются только в одном направлении.

Плоскополяризованный свет, проходя через оптически активный раствор эритроцитов, меняет угол вращения, что фиксируется фоторезистором. Благодаря усилию сдвига, которое достигается вращением чашки Петри, происходит достоверное увеличение интенсивности и угла вращения плоскополяризованного света. По мнению авторов, установка позволит оценить функциональное состояние эритроцитов в норме и патологии.

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