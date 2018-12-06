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Россия провела успешное испытание 3D-биопринтера на борту МКС

Наука

Ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента, будут спущены на Землю в декабре 2018 года

Москва, 6 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  Российский космонавт Олег Кононенко, прибывший на Международную космическую станцию (МКС) 3 декабря, в условиях невесомости на 3D-биопринтере создал органный конструкт щитовидной железы мыши, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что в декабре этого года ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента, будут спущены на Землю, после чего начнется их исследование. Их результаты будут обнародованы в начале следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США разработали метод, который позволяет с высокой точностью печатать на 3D-принтере репродукции картин. Он основан на печати множества слоёв разными по цвету чернилами. Благодаря этому можно получить максимально близкий к оригиналу цвет для каждого фрагмента картины.

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