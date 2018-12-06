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Ледники Гренландии стали таять намного быстрее — ученые

Наука

Если таяние ледового покрытия крупнейшего острова Земли продолжится подобными темпами, это неизбежно приведет к серьезному поднятию уровня мирового океана

Вашингтон, 6 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  Интенсивность таяния ледового «панциря» Гренландии достигла максимального значения за предшествующие 350 лет. Об этом пишет 5 декабря журнал Nature.

По данным экспертов, ледники Гренландии начали таять еще в XIX веке, с приходом индустриальной эпохи, однако в последние годы скорость таяния необычайно возросла. Исследователи связывают этот процесс с постепенно наступающим глобальным потеплением и изменением летних температур атмосферного воздуха.

По мнению ученых, если интенсивность таяния ледников крупнейшего острова продолжится подобными темпами, это неизбежно приведет к серьезному поднятию уровня мирового океана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация «Христианская помощь» опубликовала доклад, в котором описала сценарий затопления столицы Великобритании из-за глобального потепления и таяния ледников.

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Глобальное потепление
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