Учёный сообщил об особенностях «плазменных» экспериментов в ионосфере Земли

Казань, , 08:13 — REGNUM Используя наземные комплексы для исследования околоземного и космического пространства, учёные способны создавать в ионосфере плазменные возмущения с заданными свойствами и интенсивностью, чтобы затем изучить их характеристики, заявил сотрудник научно-исследовательской лаборатории Исследований ближнего космоса Казанского федерального университета Владимир Фролов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В настоящее время в мире существует всего три нагревных стенда, которые при воздействии на верхние слои атмосферы, могут генерировать в них искусственные плазменные возмущения, или неоднородности. Первый комплекс находится в России, он называется СУРА, второй расположен неподалеку от норвежского города Тромсё и носит название EISCAT-heater, а третий, HAARP, установлен в США, на Аляске.

«Эксперименты, которые мы проводим, позволяют нам изучать взаимодействие электромагнитных волн с частицами фактически в безграничной плазме, — отмечает физик. — Благодаря этому исключается влияние разного рода краевых эффектов, присущих лабораторным экспериментам».

По словам учёного, сегодня ионосфера Земли является ничем иным, как естественной плазменной лабораторией, в которой можно проводить множество экспериментов в самых разных направлениях: физике плазмы, Солнца, планет солнечной системы, физике ионосферы и магнитосферы.

При этом учёный заверяет, что модификация ионосферы не приводит к необратимым последствиям в ней, а сами возмущения быстро исчезают после окончания экспериментов и никак не влияют на жителей Земли.

Читайте также: Система управления погодой должна быть международной