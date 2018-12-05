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SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска к МКС

Наука

Из-за отказа одного из элементов возвращаемая ступень ракеты приводнилась в океане

SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска к МКС
spaceX
Запуск Falcon 9

Вашингтон, 5 декабря 2018, 22:46 — REGNUM  Компании SpaceX не удалось посадить возвращаемую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после её сегодняшнего запуска с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своём микроблоге Twitter.

По его словам, при попытке посадить ступень ракеты на плавучую платформу произошёл отказ одного из элементов, в результате чего ступень упала в океан.

При этом Маск отметил, что сама ступень не повреждена и продолжает передавать данные, к месту уже направлено спасательное судно.

Напомним, ракета Falcon 9 с космическим кораблём Dragon была запущена сегодня с космодрома в американском штате Флорида. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию около 2,6 тонны грузов, в том числе продовольствие для экипажа и материалы для научных экспериментов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракета Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала к МКС

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