В России создан портативный генератор электричества огромной энергоемкости

Москва, , 22:28 — REGNUM Российские ученые создали прототип не имеющего мировых аналогов портативного генератора электричества, сообщает 5 декабря газета «Известия».

Прототип уже показал характеристики, значительно превосходящие показатели существующих аккумуляторных батарей.

Генератор получил название «Топаз». Сообщается, что прибор, несмотря на скромные размеры, способен непрерывно вырабатывать электроэнергию из разных веществ, надежно функционируя в разных температурах окружающей среды от — 40 до +50 градусов Цельсия.

Разработка российских ученых при небольшом удельном весе демонстрирует огромную мощность, доходящую до 3 тыс. Вт/ч.

Генератор «Топаз» пригоден для использования на инфраструктурных объектах, в робототехнике, применения в походных условиях различного назначения.

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