Ракета Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала к МКС

Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Амерканская компания SpaceX запусила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщается в микроблоге компании в Twitter, запуск был осуществлён с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в 13:16 по местному времени (21:16 мск).

Корабль Dragon должен доставить на МКС около 2,6 тонны груза, в том числе продовольствие для экипажа станции и материалы для научных экспериментов.

Стыковка корабля с Международной космической станцией должна состояться 8 декабря.

Отметим, что первоначально запуск был намечен на 4 декабря на затем был отложен на сутки из-за обнаружения плесени на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами.

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