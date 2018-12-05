Москва, , 21:04 — REGNUM Российские ученые при участии коллег из Польши разработали метод оптического наблюдения за процессом изменений кристаллической структуры металлических сплавов под воздействием сильных магнитных полей, сообщает издание IEEE Transaction on Magnetics.

Многообещающий эксперимент был проведен молодыми учеными из Института Радиотехники и Электроники им. В.А.Котельникова РАН совместно с сотрудниками НИТУ МИСиС и коллегами из Польской Академии наук при финансовой поддержке Российского Научного Фонда.

Ученые добились возможности наблюдать в оптический микроскоп и сняли на видео зарождение новой кристаллической фазы металлического сплава никелида-манганита-олова под воздействием сильного магнитного поля с индукцией до 14 Тл. Было установлено, что после выключения магнитного поля кристаллическая решетка металлического сплава возвращается к исходной структуре.

Необычность этого эффекта состоит еще и в том, что кристаллическая фаза, образуемая под воздействием магнитного поля, имеет более низкую температуру, чем исходная. Магнитное поле вызывает процесс поглощения кристаллом тепловой энергии из окружающей среды, а при выключении поля поглощенное тепло возвращается обратно. Исследователям в ходе эксперимента удалось измерить количественные значения этого преобразованного тепла.

Проще говоря, ученые изучили новый принцип охлаждения твердых тел, и это открывает широкие перспективы реализации почти фантастических технологий доступной и недорогой сверхпроводимости, линий передач электричества без потерь на маршруте, сверхскоростных магнитолевитационных транспортных систем и многих других прорывных разработок, широкое внедрение которых пока еще затруднено дороговизной и низкой эффективностью традиционных охлаждающих криогенных систем.

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