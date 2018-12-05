Российские космонавты 11 декабря снимут фрагмент обшивки «Союза МС-09»

Москва, , 17:42 — REGNUM Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев 11 декабря на шесть часов выйдут в открытый космос, сообщает 5 декабря пресс-служба ЦНИИмаш.

Космонавты должны демонтировать часть противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» для выяснения причин возникновения отверстия в его корпусе.

«Начало выхода 11 декабря 19:05 МСК. Завершение выхода 12 декабря 01:15», — указано в сообщении ЦНИИмаш.

Стоит отметить, что для Олега Кононенко это будет уже четвертая космическая экспедиция. На предстартовой пресс-конференции он сообщил, что для изъятия фрагмента корабля «разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа экипаж МКС обнаружил утечку воздуха через отверстие в корпусе бытового отсека космического корабля «Союз МС-09». Российские космонавты загерметизировали отверстия и при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

До сих пор причины появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» не установлены. Поэтому фрагмент обшивки будет доставлен на Землю для изучения, так как весь корпус корабля «Союз МС-09», кроме спускаемого аппарата, при возвращении на Землю сгорит в плотных слоях атмосферы.

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