Учёные ДВФУ провели цикл работ по изучению свойств квантовой хромодинамики

Владивосток, , 14:42 — REGNUM Цикл научных работ по изучению свойств квантовой хромодинамики, проведённый сотрудниками Центра киральной биофотоники Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, получил признание «Курчатовского института». Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что учёные удостоены престижной награды за «изучение свойств квантовой хромодинамики при высокой барионной плотности с помощью решеточного моделирования». Директор Центра киральной биофотоники, заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ Александр Молочков объяснил, что подобные исследования актуальны для развития передовых направлений в биомедицине и физике живой материи.

«Эта тема является междисциплинарной и позволяет решать фундаментальные вопросы биомедицины. Например, опыт, накопленный в решеточном моделировании квантовой хромодинамики, мы используем при исследовании конформационных свойств длинных белковых молекул, которые лежат в основе всего живого», — сказал учёный.

Отмечается, что исследования в области квантовой физики являются одним из успешных направлений работы учёных ДВФУ. В сотрудничестве с ведущим экспертом в области квантовой хромодинамики — профессором Университета Хиросимы (Япония) Атсуши Накамура в ДВФУ реализуется проект «Исследование кварк-глюонной плазмы методами решеточной квантовой хромодинамики», который поддержан грантом Российского научного фонда.

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