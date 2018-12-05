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В Денисовой пещере найдены фрагменты диадемы из бивня мамонта

Наука

Артефакт датирован периодом 45–50 тыс. лет назад

Барнаул, 5 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Учёные обнаружили в Денисовой пещере фрагменты диадемы, сделанной из бивня мамонта. Об этом сообщается на сайте Института археологии и этнографии СО РАН.

Во время полевого сезона 2018 года археологи нашли фрагмент диадемы, которая была выполнена из бивня мамонта. На ней нет резьбы и украшений, что говорит о том, что это украшение использовалось в повседневной жизни.

Также отмечается, что, судя по потертостям на кости, диадему носили. На одном из концов кости сохранилось отверстие, через которое, вероятно, продевали шнурок.

Исследователи предположили, что жители пещеры сами делали такие украшения, о чём свидетельствуют найденные там заготовки и фрагменты, оставшиеся от обработки бивней. Артефакт датирован периодом 45−50 тыс. лет назад.

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Археология
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