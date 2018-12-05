Задержка старта Falcon 9 грозит сорвать опыты британских ученых

Лондон, , 10:42 — REGNUM Перенос старта ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, везущим груз на Международную космическую станцию (МКС), может сорвать эксперимент британских ученых с круглыми червями. Об этом сообщает Би-би-си.

Опыты с червями Caenorhabditis elegans должны дать ученым новые данные о потере мышечной массы в организме находящихся в космосе людей. Для успеха эксперимента имеет значение возраст червей, а при задержке старта на сутки нематоды «состарятся», пока достигнут орбиты.

Британские ученые рассматривают космический полет как ускоренную модель старения человека. Они полагают, что понимание процессов на молекулярном уровне позволит изучать старение и препятствовать ему.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск корабля Dragon к МКС был намечен на 4 декабря, однако был отложен на сутки из-за обнаружения плесени в батончиках, предназначенных для питания грызунов.

Читайте ранее в этом сюжете: Плесень помешала запуску корабля НАСА к МКС