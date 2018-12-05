На арктическом острове нашли следы теплолюбивых растений

Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Отпечатки растений, характерных для теплых широт, обнаружены специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН на арктическом острове Сардах в дельте реки Лена. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба учреждения.

«В процессе работ специалисты нашли в породе четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии, что является настоящей сенсацией», — говорится в сообщении.

Комплексую экспедицию в дельту Лены ученые предприняли, чтобы изучить разрез древних горных пород. Прежде на острове находили остатки хвойных деревьев и плоды американского серого ореха.

Следы теплолюбивых растений, ранее обнаруженные в Арктике, относились к отложениям, сформированным 65−55 млн лет назад. Новые находки относятся к периоду 23−11,6 млн лет назад. Они помогут ученым больше узнать о климате региона в прошлом.

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