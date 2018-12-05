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Ультиматум США по ДРСМД: отсчет времени начался

Наука

Москве дали 60 дней «на исправление»

Вашингтон, 5 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Власти США отвели России 60 дней на возвращение к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который якобы нарушает Москва. Отсчет времени начался 4 декабря, говорится в справке, распространенной пресс-службой американского Госдепартамента.

В Вашингтоне отметили, что Россия продолжает существенным образом нарушать положения договора. В связи с этим выполнение обязательств американской стороной будет приостановлено через 60 дней, если Москва не исправится. Срок отсчитывается с 4 декабря.

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Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что в этот период США не будут разрабатывать, производить или размещать ракетные системы, оговоренные документом. Претензии Вашингтона касаются российских ракет SSC-8, также известных как «Новатор 9M729». Введение их в строй США считают нарушением договора.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона настаивает на выполнении всех пунктов договора. Президент Владимир Путин заявил, что решение властей Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа.

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Российско-американские отношения
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