Запах свалок помогут нейтрализовать исследования российских микробиологов

Томск, , 08:32 — REGNUM Учёные Биологического института Томского государственного университета выяснят, какие именно бактерии выделяют сероводород, и найдут способы их нейтрализации, сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Как пояснила завкафедрой физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ Ольга Карначук, каждый год в России образуются десятки миллионов тонн мусора. Неприятных запах продуцируют сульфатвосстанавливающие бактерии, которые используют сульфат для питания, получая его из испорченных продуктов, отходов свиноферм и птицефабрик.

Для определения видов сульфатвосстанавливающих бактерий исследователи проанализируют их генетический след. Пробы будут получены на томском полигоне твёрдых бытовых отходов. Затем учёные займутся выделением этих микроорганизмов из проб. Предполагается, что исследование особенностей бактерий позволит разработать технологию борьбы с ними. Микробиологи вместе с учеными лаборатории физико-химических методов анализа подберут ингибиторы, которые будут сдерживать размножение бактерий, выделяющих сероводород.

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