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Россия открывает в Антарктиде центр приема спутниковой информации

Наука

Принимать и обрабатывать данные дистанционного зондирования Земли можно будет удаленно, с территории России

Москва, 4 декабря 2018, 17:49 — REGNUM  В Антарктиде с февраля 2019 года начнет функционировать российский центр приема и обработки информации спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает 4 декабря пресс-служба холдинга «Российские космические системы» (РКС).

Пресс-служба поясняет, что антарктический центр будет передавать полученную с околоземной орбиты навигационную информацию «в любую точку мира».

Антарктический наземный комплекс создан НИИ точных приборов и размещен на вершине холма недалеко от полярной станции «Прогресс». Управлять его работой можно как из зимовочного комплекса, так и с территории России через спутниковые каналы связи.

Центр создается в рамках Федеральной космической программы России на 2016−2025 годы и станет частью Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).

Указанная система ЕТРИС ДЗЗ включает в себя центры на всей территории России и позволяет оперативно получать, обрабатывать и передавать спутниковые данные.

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