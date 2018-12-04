Эксперты ЦИАМ предлагают изменить подход к научным исследованиям

Москва, , 14:35 — REGNUM Предложения специалистов Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова в сфере управления научными исследованиями в авиадвигателестроении вошли в итоговую резолюцию IV научно-практической конференции «Управление научными исследованиями и разработками. Государство и наука: новые модели управления». Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба института.

Организаторами конференции выступили НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) и ФГУП «ЦАГИ». На мероприятии обсуждались главные проблемы госуправления научно-технологическим развитием, а также пути повышения эффективности при создании наукоемких изделий высокотехнологичной промышленности.

Эксперты ЦИАМ отмечают, что в настоящее время существует необходимость обеспечения разработки авиадвигателей методологией шести уровней готовности технологий. Она объединяет фундаментальные, поисковые и прикладные исследования. При этом процесс исследований должен быть непрерывным и заканчиваться созданием и испытаниями демонстрационного образца в реальных условиях эксплуатации для подтверждения эффективности принятых технических решений и отработанных технологий.

Отмечается, что эти предложения сообразны достижениям мировой практики создания НТЗ для сложных технических объектов, какими являются и авиационные двигатели.

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