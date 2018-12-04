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Учёные: компоненты кофе снижают риск развития болезни Паркинсона

Наука

Компоненты действуют через разные механизмы на одну и ту же мишень

Учёные: компоненты кофе снижают риск развития болезни Паркинсона
Пьер Боннар. Кофе. 1915

Вашингтон, 4 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные провели эксперименты на мышах с болезнью Паркинсона, которым добавляли в пищу кофеин, а также эйкозанил-5-гидрокситриптамид. Через некоторое время у них было обнаружено облегчение в поведенческих симптомах.

Как предполагают авторы, оба эти компонента кофе действуют через разные механизмы на одну и ту же мишень — фермент, который препятствует накоплению синуклеина.

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