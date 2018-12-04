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Учёные заявили о любви дельфинов к просмотру телевизора

Наука

Учёные включали дельфинам фильмы и мультфильмы

Вашингтон, 4 декабря 2018, 14:01 — REGNUM  Учёные из США заявили, что некоторые виды дельфинов полюбили смотреть телевизор. Об этом сообщается в журнале Zoo Biology.

Ученые установили у бассейнов телевизоры с диагональю около 80 сантиметров и показывали дельфинам кадры из документального сериала BBC, а также мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». В эксперименте приняли участие 12 афалин и пять крупнозубых дельфинов.

Как выяснилось, дельфинов одинаково заинтересовал как документальный фильм, так и мультсериал. При этом крупнозубых дельфинов телевизор привлек больше, чем афалин, а самцы обоих видов агрессивнее самок реагировали на изображение.

Отмечается, что телевидение может быть дополнительным стимулирующим развлечением для содержащихся в неволе дельфинов.

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Научные исследования
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