Российские специалисты по коррозии представили свои исследования на Кубе

Гавана, , 13:53 — REGNUM Российско-Кубинский научно-технический семинар по проблемам коррозии, старения и биоповреждений прошёл в Центре экологических исследований Сьенфуэгос (Куба), сообщает 4 декабря пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

«В рамках мероприятия российские и кубинские специалисты обсудили вопросы исследования климатической и биологической стойкости материалов, изучения особенностей воздействия климата на изменение экосистемы, а также совместные работы в области коррозии, старения и биоповреждений», — говорится в сообщении.

Представители российского института представили доклады о реализации научной составляющей российско-кубинского проекта по созданию совместной станции климатических испытаний и об основных этапах организационной составляющей данного проекта. Также был представлен доклад, посвященный биодеградации материалов в естественных условиях.

В институте напомнили, что между ВИАМ и Центром климатических исследований Сьенфуэгос подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого организации взаимодействуют по созданию на территории Кубы совместной станции климатических испытаний.

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