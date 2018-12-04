Учёные заявили, что открыли секрет долголетия гигантских черепах

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Международная группа учёных открыла секрет долголетия гигантских черепах. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Учёные отсеквенировали геном Одинокого Джорджа — последнего самца абингдонской слоновой черепахи Chelonoidis abingdonii, а также исполинской черепахи Aldabrachelys gigantea. Авторы определили у них гены, связанные с иммунитетом, регуляцией обмена веществ и контролем процессов старения.

Выяснилось, что у гигантских черепах присутствуют дополнительные копии генов, связанные с защитой организма от паразитов, вирусов, грибковых и бактериальных инфекций.

Кроме того, для защиты от рака эти животные обзавелись дополнительными копиями генов, отвечающими за подавление роста злокачественных опухолей и усиление иммунного ответа.

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