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Пермские учёные создали программу для составления текстов судебных решений

Наука

Программа получила название «Лазер»

Пермь, 4 декабря 2018, 11:52 — REGNUM  Программу для помощи судьям в составлении текстов решений разработали в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает 59.ру.

Программа получила название «Лазер». Отмечается, что после введения в приложение всех данных, полученных от сторон процесса, можно будет получить готовое решение.

Авторы отмечают, что следуя алгоритму, судьи будут вводить данные именно в том порядке, в котором должно проходить судебное разбирательство. В результате программа выдаст мотивированное решение.

Также отмечается, что программа, в первую очередь, разработана для устранения дефицита времени и не может привести к замене судей на алгоритм.

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