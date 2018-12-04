Предметы из захоронения бронзового века в Енисейске изучат в Гарварде

Енисейск, Красноярский край, , 11:40 — REGNUM Находки раннего бронзового века, сделанные при раскопках захоронения в красноярском Енисейске, изучат специалисты Гарвардской медицинской школы. Об этом рассказал представитель «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

Артефакты переданы в Гарвард в рамках международного сотрудничества. В захоронении дорусского периода, обнаруженном на территории бывшей типографии купца Дементьева, находились бронзовые нож, шило и игла.

В Енисейске подобное захоронение нашли впервые, пояснил специалист ТАСС. Лысенко добавил, что без экспертизы нельзя говорить о принадлежности предметов к той или иной культуре, так как этими инструментами люди могли пользоваться долгое время.

Как сообщало ИА REGNUM, старейший город Красноярского края Енисейск является памятником, включенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был основан в 1619 году и готовится отметить 400-летний юбилей.

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