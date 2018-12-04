В Казахстане запущен мощный ионный ускоритель INURA

Астана, , 10:53 — REGNUM Новый исследовательский комплекс с мощным импульсным ионным ускорителем INURA запущен в «Назарбаев Университете» (Казахстан). Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ), представители которого участвовали в разработке ускорителя наряду с Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США).

Научный сотрудник лаборатории ТПУ, один из разработчиков оборудования Михаил Журавлев сообщил, что особенностью INURA является его способность генерировать большие мощности на локальном участке поверхности. Эту возможность обеспечивает система выходных параметров. Например, ток ионного пучка, состоящий из протонов и ионов углерода, может достигать 10 000 ампер за 100 наносекунд.

Другим отличием исследовательского комплекса является применение «гибкого» ускорителя, который позволяет создать конфигурацию с изменяемыми параметрами в широком диапазоне.

«Импульсных ионных ускорителей в университетах в принципе не так много, что уже делает данный ускоритель уникальным. Гораздо чаще встречаются, например, линейные ускорители», — сказал учёный.

В Томском политехе добавили, что различные модификации ускорителей, созданные политехниками и разработанные с применением технологий ТПУ, в настоящее время работают в университетах и на предприятиях России, Китая, Казахстана и Ирана.