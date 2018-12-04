Астероид Бенну планируется изучать в течение года

Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Космический зонд OSIRIS-REx, принадлежащий аэрокосмическому агентству США (НАСА), в течение года будет изучать астероид Бенну, который считается потенциально опасным для Земли. Об этом говорится в сообщении НАСА на странице в соцсети Twitter.

«Космический аппарат OSIRIS-REx пролетел свыше 2 млрд миль, чтобы встретиться с тобой (Бенну)», — говорится в сообщении.

По мнению ученых, астероид Бенну является наиболее опасным для Земли, он может столкнуться с нашей планетой в конце 22 столетия. Полученные с помощью миссии НАСА пробы грунта позволят ученым узнать о строении и составе небесного тела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2016 г. с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V, которая доставила в космос аппарат OSIRIS-Rex для изучения астероида Бенну.

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