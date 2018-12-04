Учёные-медики из Томска исследуют процессы изменения объема клеток

Томск, , 09:08 — REGNUM Исследование процессов изменения объема клеток, которое проводят учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), позволят найти новые мишени для лекарств, снижающих давление. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Аспирант кафедры биофизики и функциональной диагностики СибГМУ Виктория Рыдченко пояснила, что на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы влияет много факторов, в том числе те, которые связаны с изменением объёма клеток.

«Мы изучаем, как и почему может меняться объем гладкомышечных клеток сосудов, — от этого напрямую зависит артериальное и легочное давление и риски возникновения патологий», — сообщила молодой учёный.

Так, недавно учёные установили, что газотрансмиттеры — малые молекулы некоторых химических соединений — способны влиять на сократительную активность сосудов. Они выполняют сигнальные функции, вызывая изменения в клетках и участвуя в регуляции различных процессов. Эти молекулы вырабатываются в самом организме.

«В частности, они могут расслаблять сосуды, а значит, на их основе можно создать препараты, которые снижают артериальное давление», — сказала Рыдченко.

По её словам, до сих пор исследования в этом направлении велись на сосудах большого круга кровообращения, в, а настоящее время учёные СибГМУ сконцентрировались на изучении функциональной активности сосудов малого круга кровообращения.

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