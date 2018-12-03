SpaceX запустила ракету-носитель с 64 спутниками

Хоторн, США, , 22:53 — REGNUM Американская частная компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с рекордным количеством спутников на борту, сообщает 3 декабря пресс-служба компании.

Ракета успешно стартовала с космодрома в Калифорнии в 13:34 по местному времени (21:34 по мск). Она должна вывести на орбиту 64 малых спутника, принадлежащие организациям, университетам и правительственным структурам из 17 стран, среди них — министерство обороны США.

Как отмечается, такое количество спутников является рекордным показателем не только для самой SpaceX, но и для американской космонавтики в целом.

Сообщается, что первая ступень ракеты-носителя, побывавшая в космосе уже в третий раз, отделилась и успешно приземлилась на специальную плавучую платформу в Тихом океане для её возможного очередного запуска в дальнейшем.