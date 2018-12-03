Американский зонд подлетит к астероиду Бенну и приступит к его изучению

Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Американская станция OSIRIS-REx начнёт изучение астероида Бенну. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Зонд подлетит к астероиду Бенну 3 декабря и будет изучать его поверхность в течение двух лет. Предполагается, что после этого он заберёт и доставит на Землю образцы грунта.

Напомним, OSIRIS-REx был выведен в космос в сентябре 2016 года. По расчетам, аппарат возьмет образцы пород космического тела не ранее июля 2020 года, после чего отправится в обратный путь на Землю.

Отметим, что астероид Бенну вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Он был обнаружен в сентябре 1999 года.

По мнению учёных, астероид Бенну является наиболее опасным для Земли. Он может столкнуться с нашей планетой в конце XXII века. Пробы грунта, полученные с помощью миссии НАСА, позволят ученым узнать о строении и составе небесного тела.

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