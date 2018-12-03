Вьетнам планирует запустить спутник MicroDragon в январе 2019 года

Ханой, , 12:15 — REGNUM Вьетнам планирует запустить на околоземную орбиту спутник MicroDragon в январе 2019 года. Об этом сообщает вьетнамское издание Nhan Dan Online.

Отмечается, что спутник был построен во Вьетнаме, его масса составляет около 50 килограммов. На орбиту его доставит японская ракета-носитель Epsilon.

Предполагается использование спутника MicroDragon в исследовательских целях: для оценки качества морской воды, а также определения состояния морских ресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония заявила о намерении найти воду на одном из полюсов Луны.

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