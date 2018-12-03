Понедельник, 3 Декабря 2018 года
12:35:23 МСК

Вьетнам планирует запустить спутник MicroDragon в январе 2019 года

Наука

На орбиту его доставит японская ракета-носитель Epsilon

Ханой, 3 декабря 2018, 12:15 — REGNUM  Вьетнам планирует запустить на околоземную орбиту спутник MicroDragon в январе 2019 года. Об этом сообщает вьетнамское издание Nhan Dan Online.

Отмечается, что спутник был построен во Вьетнаме, его масса составляет около 50 килограммов. На орбиту его доставит японская ракета-носитель Epsilon.

Предполагается использование спутника MicroDragon в исследовательских целях: для оценки качества морской воды, а также определения состояния морских ресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония заявила о намерении найти воду на одном из полюсов Луны.

Читайте также: Япония отправит экспедицию для поиска воды на Луне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить