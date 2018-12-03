На севере Китая были найдены наскальные гравировки эпохи династии Цзинь

Тайюань , Китай, , 11:43 — REGNUM Надписи, выгравированные на сказал возрастом более 800 лет были обнаружены в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили местные власти, передает 3 декабря агентство Синьхуа.

Надписи были найдены на месте археологических раскопок в деревне Шифосы близ пригорода Юйсян города Юнцзи во время прокладки дорог для туристов, сообщили в местном бюро культурного наследия. Надписи содержат 41 китайский иероглиф, изображенный на стене 1,2 метров в высоту и 1,5 метров в ширину.

Надписи были сделаны в 1175 году в эпоху правления династии Цзинь (1115 — 1234 гг. н.э.), отметил сотрудник бюро Ван Сяомэй. Надписи содержат описание процесса прокладки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая в конце ноября была найдена целая группа буддистских наскальных гравировок времен династии Тан (618 — 907 н.э.).

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