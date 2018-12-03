Учёные зафиксировали аномальный взрыв умирающей звезды

Вена, , 09:01 — REGNUM В галактике обнаружена необычная сверхновая звезда типа Ia. Главное её отличие от подобных ей объектов — резкий и необъяснимый всплеск излучения в первые дни взрыва. Как пишет Astrophysical Journal Letters, зафиксировала эту анломалию международная группа учёных, которая изучала умирающую звезду SN 2018oh.

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Отмечается, что эта сверхновая звезда умерла около 170 млн лет назад, однако свет от неё только сейчас начал доходить до нашей планеты. Несмотря на то, что точная причина этой аномалии в настоящий момент остается загадкой, астрономы полагают, что она произошла из-за уникального распределения радиоактивных изотопов в веществе погибшей звезды.

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Астронавты полагают, что обновлённые данные с телескопов помогут лучше узнать о природе сверхновых типа Ia, чьи механизмы возникновения до сих пор практически не изучены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года астрономы из университета Калифорнии в Санта-Барбаре обнаружили звезду iPTF14hls в созвездии Большой Медведицы, представляющую собой сверхновую, которая находится на расстоянии примерно в 400 млн световых лет от Земли. Звезда пережила два взрыва сверхновых. По словам учёных, «эта сверхновая нарушает все правила, по которым, как мы думали, живут эти объекты».

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