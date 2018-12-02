Учёные раскрыли механизм активизации паразитов сонной болезни

Эдинбург, Великобритания, , 13:09 — REGNUM Британские учёные выявили механизм активизации паразитов сонной болезни. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Африканский трипаносомоз или сонную болезнь вызывают паразитические одноклеточные организмы трипаносомы. Эти одноклеточные регулируют свою вирулентность (то есть способность заражать организм) с помощью химических сигналов, однако точный механизм этой системы не был известен.

Исследователи из Эндрюсского университета и Университета Эдинбурга выяснили, что переход к активной фазе паразитов вызывается ферментами пептидазами, которые обнаруживаются белком семейства GPR89, содержащемся в теле паразитов.

Результаты исследования открывают новые возможности в разработке лекарств против сонной болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехах в борьбе с сонной болезнью.