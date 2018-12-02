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Новосибирский вуз впервые попал в престижный международный рейтинг

Наука

НГТУ попал сразу в два предметных рейтинга

Новосибирский вуз впервые попал в престижный международный рейтинг
N.kazakoff
Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск, 2 декабря 2018, 09:50 — REGNUM  Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) впервые вошёл в список лучших мировых вузов, специализирующихся на инженерных и компьютерных науках, составленный журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.

НГТУ впервые попал сразу в два предметных рейтинга THE. В рейтинге компьютерных наук вуз попал в ТОП-500, а в рейтинге инженерных наук — в ТОП-600.

Проректор НГТУ по научной работе Алексей Вострецов объяснил, что вузу удалось попасть в престижный рейтинг из-за увеличения количества и качества научных публикаций, а также за счёт сотрудничества с научными организациями.

Отметим, всего в «компьютерный» рейтинг THE попал 16 российских вузов, а в «инженерный» — 25.

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Рейтинги вузов
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