При раскопках в Самаре нашли жетоны XVIII века

Самара, , 09:48 — REGNUM Счётные жетоны, монеты и другие находки были обнаружены археологами во время раскопок в районе мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре. Об этом сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

На глубине 2 метров археологи обнаружили остатки хозяйственного сооружения, в котором нашли несколько изделий. Особое внимание привлекли счётные жетоны из латуни.

Доцент Самарского государственного технического университета Вячеслав Морозов сообщил, что эти жетоны были отчеканены в 1737—1760 годах в мастерской Иоганна Фогеля в Нюрнберге.

Такие жетоны предназначались для ведения подсчётов на абаке. Однако в России эти жетоны использовались в качестве подвесок на монисто, что подтверждают отверстия на обнаруженных экземплярах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре подвели итоги археологической экспедиции в Свободненском районе Амурской области на месте возможного строительства Амурского газохимического комплекса. Археологи обнаружили жилища древних людей и извлекли более пяти тысяч артефактов.