Суббота, 1 Декабря 2018 года
18:20:38 МСК

Новые находки расширили географию обитания древнейших гоминин

Наука

Археологические находки показали, что древнейшие гоминини обитали не только в Восточной, но и в Северной Африке

Новые находки расширили географию обитания древнейших гоминин
José Luis Filpo Cabana
Homo Paranthropus boisei

Мадрид, 1 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  Древнейшие гоминини обитали не только в Восточной, но и в Северной Африке, показало исследование археологов, опубликованное в журнале Science.

Палеонтологи относят к гомининям (триба подсемейства гомининов семейства гоминид) человека разумного, а также некоторых высших приматов. Они первыми начали использовать каменные орудия, возраст старейших из которых достигает 2,6 млн лет. Раньше артефакты этого периода обнаруживались только в Северной Африке.

Возраст старейших каменных орудий, найденных в Северной Африке, не превышал 1,8 млн лет.

Группа археологов под руководством Мухамеда Сахнуни из Национального исследовательского центра эволюции человека (Испания) представила данные о каменных артефактах, найденных в Северной Африке, возраст которых достигает 2,4 млн лет.

Новые данные показывают более раннее распространение технологии производства и использования первых каменных инструментов из Восточной в Северную Африку, или даже позволяют предположить сценарий параллельного возникновения таких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года исследователи на основании анализа изотопного состава зубов вымерших гоминид вида Paranthropus boisei установили, что они питались преимущественно травянистыми растениями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить