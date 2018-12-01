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Китайскую нейросеть научили «пикселизировать» изображения

Наука

Алгоритм преобразовывает обычные изображения в качественную «пиксельную» графику, не уступающую ручной работе художников

Пекин, 1 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Китайские ученые разработали алгоритм на базе самообучающихся нейросетей, способный преобразовывать обычные растровые изображения в пиксельную графику. Статья исследователей опубликована в журнале ACM Transactions on Graphics.

Пиксельная графика использовалась в первых видеоиграх из-за ограниченных технических возможностей. Сейчас такая графика, имитирующая изображения низкого разрешения, стала формой изобразительного искусства.

Сотрудники Южно-китайского технологического университета и Китайского университета Гонконга представили исследование по разработке алгоритма для «пикселезации» изображений.

Алгоритм из трёх нейросетей преобразовывает обычные изображения качественную «пиксельную» графику, не уступающую ручной работе художников.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на аукционе Christi's в США за $432 тыс. была продана картина «Портрет Эдмона Белами», созданная нейросетью.

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Искусственный интеллект
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