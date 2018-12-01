Ученые выяснили, почему пациенты обманывают врачей

Солт-Лейк-Сити, США, , 08:48 — REGNUM Исследование, которое выявило, что от 60 до 80% пациентов лгут врачам при попадании в больницу, и что это происходит из-за элементарных гордости и стыда, опубликовал 1 декабря американский журнал JAMA Network Open.

По словам одной из соавторов исследования Ангелы Фэгерлин из университета штата Юта в Солт-Лэйк-Сити (США), результаты которого напечатаны в издании, большинство пациентов хочет, чтобы они выглядели в глазах врача «примерными пациентами».

«Они опасаются того, что врачи посчитают их «никчемными» людьми, не способными самостоятельно принимать правильные решения», — рассказала сотрудник университета.

При этом, как считают исследователи, с одной стороны претензии посетителей косметических салонов и клиник на то, что их обманывают, скрывают от них диагнозы и выписывают ненужные лекарства — иногда вполне обоснованы. С другой стороны, часто к таким ошибкам приводит то, что пациенты скрывают от врача свои болезни и симптомы. Особенно это часто касается проблем венерического, неврологического характера, а также — вредных привычек.

При этом мотивом для такого поведения со стороны пациентов как правило было нежелание выслушивать от доктора нотации о неправильном поведении и чувство стыла.

«Нежелание пациентов делиться даже самой тривиальной информацией поразило меня. Если они не рассказывают врачам о том, какой пищей они питаются или какие лекарства, или наркотики они употребляют, это не может не сказаться на их здоровье. Это в особенности касается хронических болезней», — заявила коллега Фэгерлин, Андреа Леви.

Отметим, исследование медиков из университета штата Юта в Солт-Лэйк-Сити было проведено методом опроса среди двух тысяч относительно молодых пациентов — примерно 35 лет и такого же количества пациентов пожилого возраста.