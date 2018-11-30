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Подтвердилось расположение двух островов у архипелага Новая Земля

Наука

Информация будет использована для пополнения банков океанографических данных

Подтвердилось расположение двух островов у архипелага Новая Земля
Иллюстрация: Roscosmos.ru
Один из островов у архипелага Новая Земля

Москва, 30 ноября 2018, 14:41 — REGNUM  Экспедиция гидрографической службы Северного флота завершила океанографические исследования на архипелаге Новая Земля, подтвердив расположение островов, открытых российскими школьниками. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Появление двух островов, возникших в результате таяния и отступания ледников, обнаружили в 2016 и 2017 годах двое подмосковных школьников Артем Макаренко и Валерия Саенко. Они использовали снимки с российских аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Полученная в ходе экспедиции информация будет направлена в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу Вооружённых сил Российской Федерации и в органы гидрометеорологической службы России для пополнения банков океанографических данных и переиздания существующих карт.

Отмечается, что работа школьников представлена на премию Русского географического общества в номинации «Лучший молодежный проект».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские школьники открыли в Арктике новый остров

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