Сверхточные атомные часы заново измерят секунду

Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Исследователи из Национального института стандартов и технологий США разработали атомные часы, характеристики точности которых могут заново исчислить продолжительность секунды. Об этом пишет британский портал phys.org.

Сообщается, что сопоставление показателей пары таких часов, расположенных на большом расстоянии, поможет более точно рассчитать форму земного шара. Также эти сверхточные приборы позволят лучше изучить природу темной матери и регистрировать гравитационные волны Вселенной до Большого взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что учёные из Австралии зафиксировали в космосе быстрые радиовсплески, происхождение которых не смогли объяснить.

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