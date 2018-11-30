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Учёные охладили звуковую волну с помощью инфракрасного излучения

Наука

Исследователям удалось охладить звуковую волну на 30 градусов

Вашингтон, 30 ноября 2018, 12:40 — REGNUM  Учёные из США впервые провели эксперимент, в котором им удалось охладить звуковую волну. Об этом сообщается в журнале Physics.

Отмечается, что звуковая волна представляет собой систему фононов, которые движутся в 2,3-сантиметровой кремниевой трубке.

Учёные направляли в трубочку инфракрасное излучение и подбирали параметры волн так, чтобы получить максимальное взаимодействие между фотонами и фононами.

В результате исследователям удалось охладить звуковую волну на 30 градусов.

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Научные исследования
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