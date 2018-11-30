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Учёные нашли пауков, самки которых кормят детёнышей молоком

Наука

Жидкость содержит в четыре раза больше белка, чем молоко коров

Учёные нашли пауков, самки которых кормят детёнышей молоком
Sarefo
Паук

Пекин, 30 ноября 2018, 12:34 — REGNUM  Учёные из Китая пришли к выводу, что самки пауков Toxeus magnus кормят своих детёнышей питательной жидкостью, похожей на молоко. Об этом сообщается в журнале Science.

Учёные провели наблюдение за поведением паучихи, которая не приносила детёнышам еду в первые 20 дней после рождения, а те постоянно росли в длину. Выяснилось, что паучиха кормила их питательной жидкостью, которую авторы назвали молоком.

Отмечается, что эта жидкость незаменима для детенышей в первые недели. При этом она содержит в четыре раза больше белка, чем молоко коров.

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Научные исследования
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