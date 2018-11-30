Более 250 врачей Сибири приняли участие в конференции по вопросам терапии

Барнаул, , 11:26 — REGNUM Межрегиональная научно-практическая конференция «Инфектология и рациональная терапия» прошла в Барнауле. В мероприятии приняли участие более 250 врачей из сибирских регионов, сообщает 30 ноября пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).

В рамках мероприятия ведущие специалисты Сибири представили современные достижения в области терапии и профилактики инфекционных заболеваний. Декан медико-профилактического факультета АГМУ Евгений Бобровский в приветственном слове к участникам конференции подчеркнул высокую значимость научной дискуссии и междисциплинарного подхода к вопросам лечения инфекционных заболеваний.

В свою очередь, главный инфекционист Кемеровской области Ольга Бородкина выступила с докладом «Инновации в лечении ВИЧ-инфекции в России», а профессор кафедры инфекционных болезней Новосибирского государственного медицинского университета Ирина Извекова представила доклад «Иммунокоррекция при частых ОРВИ».

Также участники и спикеры конференции обсудили вопросы рациональной терапии при ОРВИ и гриппе, принципы лечения заболеваний печени, применение антифибротической терапии в лечении больных хроническими вирусными гепатитами, ряд других тем.

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